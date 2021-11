Yo Me Llamo José José quedó como su canción: 'El Triste'

Yo Me Llamo José José encantó a Amparo Grisales con su canción 'El triste', pero tuvo falencias que los otros jurados no pudieron pasar por alto. La exigencia está muy alta porque cada vez hay menos cupos, por lo que en esta oportunidad no se llamó.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo, un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.