‘Yo Me Llamo José José’ cantó ’40 y 20’ y generó controversia entre los jurados

El imitador derrochó sentimiento en el Templo de la Imitación, aunque los jurados le exigieron más manejo del escenario y matices.

El imitador de José José saltó al escenario del programa concurso más querido de la televisión colombiana para interpretar uno de los grandes e inolvidables éxitos del 'Príncipe de la Canción': ‘40 y 20’.



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Aunque logró conectar con el público gracias a la potencia emotiva de su voz, la mesa de jurados no pasó por alto varios detalles técnicos y estéticos durante su evaluación.

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César Escola fue el primero en tomar la palabra. Si bien destacó que la nota de cierre fue impecable y conmovedora, le dejó un llamado de atención respecto a su presencia escénica: "El final fue hermoso, pero falta caminar más por el escenario", le aconsejó. Sumado a esto, el maestro fue directo al opinar sobre su caracterización física y dejó en claro que no le gustó el peinado que lució durante la gala.





Por su parte, Amparo le hizo saber al participante que la interpretación pecó de lineal, asegurando que "todo le sonó igual" a lo largo de la presentación. Este llamado de atención obliga al concursante a buscar nuevos matices y dinamismo de cara a las próximas rondas para evitar ingresar a la tabla de eliminados.

¿Cuál era el nombre real de José José y de dónde era oriundo?

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El legendario artista conocido como José José se llamaba en realidad José Rómulo Sosa Ortiz. Nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México, en el seno de una familia de músicos, lo que impulsó su destacada carrera internacional en la balada romántica.

¿En qué año se estrenó la famosa canción ‘40 y 20’?

La emblemática canción ‘40 y 20’, compuesta por el cantautor argentino Roberto Livi, fue lanzada oficialmente en el año 1992 como el sencillo principal del álbum homónimo de José José. El tema se convirtió rápidamente en un éxito masivo en toda América Latina.