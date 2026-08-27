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‘Yo Me Llamo José José’ cantó ’40 y 20’ y generó controversia entre los jurados - CaracolTV

César destacó el hermoso final, pero le pidió caminar más por el escenario. Además, criticó su peinado. Amparo, por su parte, aseguró que todo le sonó igual.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo José José’ cantó ’40 y 20’ y generó controversia entre los jurados

César destacó el hermoso final, pero le pidió caminar más por el escenario. Además, criticó su peinado. Amparo, por su parte, aseguró que todo le sonó igual.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo José José' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.
Foto: Caracol TV