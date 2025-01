Yo Me Llamo fue un rotundo éxito en su noche de estreno: conoce el rating que tuvo

Yo Me Llamo, el concurso de imitación musical más querido por los colombianos, batió récord de audiencia en su gran estreno tras alcanzar 10.9 puntos de rating y un share de 53.5. Esta última cifra se convierte en la más alta de la historia en los 10 años del programa.

Esto significa que cerca de nueve millones de televidentes se conectaron a la emisión del martes 07 de enero convirtiendo al programa en el más visto. Mientras que su principal competidor obtuvo 5.1 de rating y 24,8 de share.

La nueva temporada de Yo Me Llamo también marcó una tendencia significativa en redes sociales con un alcance de más de 10 millones de usuarios y más de 4 mil menciones. Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, fueron las ciudades que más hablaron del concurso en las plataformas digitales.

Además, la producción fue tendencia #1 en X (anteriormente Twitter), y gracias a esto obtuvo más de 4 millones de reproducciones, siendo TikTok la plataforma más relevante. En YouTube, Yo Me Llamo también dejó huella, impactando con una cifra superior a las 600 mil impresiones y sumando más de 50 mil horas vistas en su estreno.

En el 2025 Yo Me Llamo celebra su décima temporada y tiene como jurados a ‘La Diva de Colombia’ Amparo Grisales, al ‘Maestro’ César Escola, y al cantante cubano Rey Ruiz, quien llega por primera vez al afamado programa.

Además, es conducido por Melina Ramírez que estará acompañada por Laura Acuña quien se estrena como presentadora del programa y desde el primer momento las dos han demostrado que tienen una gran química.

Este 8 de enero no te puedes perder el segundo capítulo de Yo Me Llamo, el show más querido por los colombianos, que busca a los dobles perfectos de sus artistas favoritos en todo el país, ¿quién ganará?

Premio de Yo Me Llamo

El doble perfecto de la temporada 10 tendrá que superar todas las etapas de la producción, inicialmente las audiciones, en las que podría obtener dos o tres estrellas para continuar dentro de la competencia y posteriormente lo que los jurados indiquen.

El o la cantante va a tener que adaptar su imagen, cabello, piel, maquillaje, vestimenta y hasta su estado físico para parecerse cada vez más a su artista favorito. En algunos casos esto será tarea fácil, pero en otras, casi un imposible.

Finalmente, como recompensa por ocupar el lugar de ganador en Yo Me Llamo obtendrá 500 millones de pesos como premio, pero este no será todo el dinero que esté en juego a lo largo de la producción, pues cada noche podrán competir para ser los mejores y ganar más plata. En Yo Me Llamo hay 1.100 millones de pesos esperando que los dobles perfectos los puedan obtener.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.