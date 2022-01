Yo Me Llamo Elvis Presley sudó la gota fría para convertirse en el sex symbol

Siguiendo con las recomendaciones de los jurados, el doble de Elvis Presley trabajó en la escuela de Yo Me Llamo en mejorar su figura para verse sensual como el artista original. No obstante, en clase con el profesor ‘Pocho’, el participante reconoció que tiene un mal físico por lo que le costará llegar a igualar el cuerpo del ‘Rey del Rock and roll’.

Publicidad



En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.