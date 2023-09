Yo Me Llamo Daddy Yankee utilizó autotune en su presentación, ¿cómo fue la experiencia?

Yo Me Llamo Daddy Yankee fue uno de los imitadores que más comentarios causó en el capítulo 40 de la producción, pues implementó un elemento especial en su presentación para así poder parecerse más al original en el tema 'La despedida'; no obstante, parece que el uso de la herramienta de autotune no lo benefició cómo él esperaba.

Para ser el doble exacto, el imitador del puertorriqueño estuvo en clases con la profesora Yanetsis Alfonso , quien le explicó que para este tema tendrían que acudir a las herramientas tecnológicas para así lograr un sonido metalizado y robótico en su voz.

Mira también: Amparo Grisales le confiesa a Yo Me Llamo Raphael que no creía en él, pero aplaude su avance

"La tecnología en la música puede ser maravillosa, pero también puede ser un desastre, pues el artista tiene la responsabilidad de afinar", indicó, y luego de realizar varios intentos con la aplicación brindada por Sinfoni , el imitador confirmó lo que le acababan de decir.

"No es como yo pensaba, no lo hace automático e incluso requiere más cuidado. Desafinarse al usar autotune es peor", manifestó Yo Me Llamo Daddy Yankee, y luego se presentó en el Templo de la Imitación.

Publicidad

Después de su show, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno comentaron sobre lo visto y le dijeron que si bien mostró versatilidad, también les dejó la impresión de que cambió algunas melodías de la canción original.

Conoce más: César Escola enloquece con Yo Me Llamo Shakira y su viaje en el tiempo: "estás poseída"

"Es la primera vez que usé autotune, me sentí un poco extraño y me confundían las notas", explicó el doble. La 'Diva de Colombia' se mostró algo decepcionada con la presentación de Yo Me Llamo Daddy Yankee y le dijo que lo hizo todo para sentirse más cómodo.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Publicidad

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.