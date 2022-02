Yo Me Llamo Carlos Gardel desarrolló su faceta como actor

Afrontando el reto de convertirse en un galán de telenovela, Yo Me Llamo Carlos Gardel interpretó una canción cuya letra cuenta una fuerte historia, llena de melancolía. Ante su show, el jurado lo felicitó por lograr una presentación que no era fácil y, además, por seguir sus recomendaciones con respecto a la voz. Yeison Jiménez no pudo contenerse de decirle: “me encanta como cantas”.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.