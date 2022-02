"Por fin tuve mi besito": Yo Me Llamo Jennifer Lopez recibió consuelo de Yeison Jiménez

Como en toda carrera de un artista, se tienen altas y bajas, y la imitadora de Jennifer Lopez (J-LO) no es la excepción. Después de su presentación en el escenario de Yo Me Llamo, interpretando la canción 'Ain't your mama', show que requirió de mucha actuación, actitud y baile, la participante no logró convencer al jurado, que desató su opinión con franqueza y veracidad.

Una tema musical que habla sobre el empoderamiento femenino, y el cual expresa mucha fuerza y energía, no obtuvo suficiente impacto para lograr descrestar a Amparo Jiménez, César Escola y Yeison Jiménez , como usualmente Yo Me Llamo JLO suele hacerlo en sus puestas en escena, razón que hizo a la concursante tener un momento de nostalgia frente a las celebridades.

Convencida de haber realizado un buen performance, la doble de la cantante estadounidense se vio afectada por las críticas constructivas que recibió. Sobre todo, las del exponente de la música popular, quien generalmente aplaude y halaga cada una de sus coreografías.

"Me aburrí", expresó Yeison un poco decepcionado, al mismo tiempo que aclaró que "no se trataba de ella, sino de la elección de la canción", puesto que "al ser un poco repetitiva no alcanza a envolver al público como debería hacerlo un tema de Jennifer Lopez", siendo esta opinión un poco molesta para Amparo, quien no estuvo de acuerdo en defender a la participante en esta ocasión.

Asimismo, nada evitó que la imitadora contuviese las lágrimas por el arduo trabajo que llevó montar un show como este, puesto que no llegar a algunas notas y perder un poco el personaje hizo que no fuera perfecta para un buena postura del jurado.

Mira el video completo aquí:

En ese momento, Yeison Jiménez decidió levantarse de su asiento y dirigirse hacia la tarima donde estaba la mujer en compañía del presentador Carlos Calero. Con un fuerte abrazo y un beso en la mejilla, el intérprete de 'Bandida', consoló su tristeza y le aseguró que "ha sido una de las mejores imitadores que ha pasado por el programa en esta temporada".

Aliviada, la participante recalcó que pese a las críticas, "por fin tuvo su besito", haciendo referencia al emotivo momento que tuvo con el cantante.