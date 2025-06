Yo Me Llamo Bob Marley habla de la doble de Ángela Aguilar e impacta con una confesión

El quinto en subirse al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Bob Marley, quien interpreta 'Is This Love'. Su actuación transmite una vibra relajada y fiel al estilo del artista original, captando la atención del público y del jurado. Rey Ruiz es el primero en comentar y señala que le faltan algunos elementos visuales del personaje, como las coristas y las cejas características.

Relación de los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Luego comparte que la imitadora de Ángela Aguilar lo inspira durante su estadía en el programa, y que incluso le canta 'Bésame mucho'. Agrega que ambos aprovechan el tiempo viendo películas, especialmente de comedia, y que están comprometidos con sus carreras.

Publicidad

“La estaré esperando con los brazos abiertos para recibirla. Hemos permitido sernos muy reales, y que Dios lo permita”, concluye. Amparo Grisales interviene y le hace una observación directa sobre su apariencia. Le dice que la voz está muy bien lograda, pero que debe cuidar más los detalles visuales, especialmente la ceja que no representa fielmente al personaje.

También le sugiere corregir un brinco infantil que considera fuera de lugar. Finalmente, el jurado en conjunto le recomienda que para la próxima presentación incluya más elementos distintivos de Bob Marley, con el fin de fortalecer la imitación tanto en lo vocal como en lo escénico.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.