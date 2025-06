Mamá de Carolina Cruz se disculpó públicamente con ella por "aprovecharse" hace años

Carolina Cruz abrió su corazón en su podcast Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad; pues tuvo como invitada especial a su madre Luz María Osorio. Durante el encuentro, abordaron temas como la familia materna, infidencias del hogar y hasta los problemas económicos que presentaron en una época y en los que la presentadora de Día a Día tuvo que intervenir.

Mamá de Carolina Cruz le pidió disculpas públicamente

Uno de los momentos más llamativos del podcast ocurrió cuando recordaron la separación de Luz María con Iván Cruz, padre de la modelo, pues poco después perdió su empleo. Ante la difícil situación económica, Carolina tuvo que hacerse cargo de varios asuntos del hogar, razón por la cual su madre se siente conmovida hasta el sol de hoy, pues considera que asumió una responsabilidad que no debía enfrentar a tan temprana edad.

"Yo ya le he ofrecido a ella todas las disculpas del mundo porque no es justo que como papá se aproveche de una situación para que los hijos tengan que proveer y pagar, pudiendo uno como adulto solucionar el problema. Él se aprovechó y yo me aproveché porque las cosas son así (...) El caso es que gracias a Dios llegó el reinado, llegaron otras oportunidades, nos dimos otra oportunidad él y yo, mencionó en la entrevista.

Posteriormente, Luz María recordó que hubo una reconciliación con el padre de su hija que no funcionó. En aquel momento, Iván le habría solicitado dejar de trabajar para poder estar juntos; sin embargo, ella no accedió a dicha petición. Tras una nueva ruptura, vendieron la casa y madre e hijos se fueron a vivir a un apartamento más pequeño con lo que les quedaba de dinero; sin embargo, el apoyo de Carolina seguía siendo imprescindible gracias a que estaba recibiendo ingresos derivados de su trabajo en el mundo del entretenimiento.

Mira el episodio completo:

"Esta criatura (Carolina), aparte de todo lo que estaba pagando, comenzó a pagarle su cotización para que no perdiera su pensión de seguro social y pues de las entidades de pensión", dijo la progenitora de Carolina. Finalmente, la madre de Matías y Salvador explicó que, por fortuna, su padre hace algunos años se sostiene con su pensión y está al cuidado de su nueva esposa.

