La señal que Carolina Cruz vio tras la falsa noticia sobre Miguel Uribe Turbay: "Creo en milagros"

El martes 17 de junio, en horas de la tarde, comenzó a circular en redes sociales un comunicado que aseguraba falsamente la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. La noticia, que generó gran revuelo, fue desmentida poco después, lo que provocó indignación entre miles de personas. El precandidato presidencial, de 39 años, continúa luchando por su vida tras haber sido víctima de un atentado.

La señal que Carolina Cruz vio tras la falsa noticia sobre Miguel Uribe Turbay. Foto: Caracol Televisión

Carolina Cruz reaccionó a noticia falsa de Miguel Uribe Turbay

Diversas figuras del ámbito político y del entretenimiento rechazaron la difusión de este tipo de desinformación. Entre ellas, Carolina Cruz, quien ha manifestado su apoyo a la familia del senador, especialmente a su esposa, Claudia Tarazona. La presentadora de Día a Día reaccionó a través de sus redes sociales, relatando cómo vivió el momento en que se enteró del supuesto fallecimiento de Uribe Turbay. Según contó, presenció un hecho que interpretó como un milagro.

"En la tarde, cuando salió la noticia falsa de Miguel, estábamos en la terraza de mi casa y comenzó a formarse el arcoíris más impresionante que haya visto: muy bajo, de colores intensos, y parecía extenderse hasta la Fundación Santa Fe. Así se veía desde mi casa. Creo en los milagros, los he vivido, y en los tiempos perfectos de Dios. No perdamos la fe, hoy más fuerte que nunca", expresó.

La señal que Carolina Cruz vio tras la falsa noticia sobre Miguel Uribe Turbay. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Tras la circulación de la información errónea, la Fundación Santa Fe, donde permanece hospitalizado el senado, confirmó que se trataba de una noticia falsa. Además, recordó que los reportes oficiales sobre su estado de salud se emiten únicamente a través de canales verificados, e hizo un llamado a no compartir información proveniente de fuentes no oficiales.

FALSO COMUNICADO.



Toda información oficial se emite exclusivamente a través de nuestros canales verificados.



Se recomienda abstenerse de difundir información proveniente de fuentes no oficiales. pic.twitter.com/oWvKcQ0Bd5 — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) June 17, 2025

Estado actual de Miguel Uribe Turbay

En el parte médico del 18 de junio, emitido alrededor de las 7:00 a. m., se informó que el paciente continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado.

Carolina Cruz se unió a un rosario dedicado a Miguel Uribe Turbay

El pasado 12 de junio, la reconocida presentadora participó de manera virtual en un rosario convocado por Tatiana de los Ríos, al que se unieron cerca de 500 personas para orar por la pronta recuperación del senador.

No obstante, Cruz fue blanco de críticas por su participación en esta actividad, lo que la llevó a pronunciarse en sus historias de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores.

“La gente te juzga y critica por hacer un rosario por una persona o un caso en particular. Pero luego te reclaman: ‘¿Y por qué no hiciste un rosario cuando ocurrió esto en tal ciudad o departamento?’. Y yo me pregunto: ¿tú lo hiciste? ¿Has hecho algo? No conoces mi relación con Dios ni cómo es mi oración diaria. No tengo por qué mostrar todo en mis redes sociales, mucho menos lo que tú quisieras ver”, concluyó.

