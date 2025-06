Famosa actriz rechazó a J Balvin y lo comparó con un delincuente: "Me provoca darle mi cartera"

Bárbara de Regil, una de las actrices de telenovelas más reconocidas de México por sus papeles en producciones como 'Cabo', 'Pacto de sangre' y 'Rosario Tijeras', está en el ojo del huracán tras revelar que el cantante colombiano J Balvin le coqueteó por redes sociales. Lo que más llamó la atención fue la forma en que la también modelo de 38 años relató el episodio, durante una entrevista concedida en el marco del reality 'Secretos de parejas'.

Mira también: Sofía Vergara se robó el show en el cumpleaños de J Balvin en Italia: mírala bailando

Bárbara de Regil rechazó a J Balvin

Según contó, todo habría ocurrido dos años después de coincidir con Balvin en una entrega de premios musicales en Miami, en la que ella le entregó un galardón. Aunque no precisó a qué evento se refería, explicó que reposteó el video del momento en su cuenta de Instagram y lo etiquetó.

▶️ "Y aunque no estuviera (casada), no eres mi tipo": Bárbara del Regil señala en un reality que J. Balvin le 'tiró la onda' mediante redes sociales, aseguró que no es su tipo y no le inspira atracción.



📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/1rPVh58Z1u — @telediario (@telediario) June 16, 2025

Publicidad

“Me contesta por mensaje directo, y ahí tengo los pantallazos. Me puso: ‘Vuélvemelo a entregar’, y yo dije: ‘¿Vuélvemelo a entregar el premio o qué?’”, recordó de Regil, algo confundida por el mensaje del intérprete de Rojo y Mi Gente.

Agregó que, 17 minutos después, el artista le escribió: “Ah, no, olvídalo, eres casada”. A lo que ella respondió: “Aunque no estuviera (casada), no eres mi tipo”.

Publicidad

No obstante, lo más polémico fue una frase que soltó frente a las cámaras: “Pero con todo y la gran voz, carrera y dinero que tiene, a mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio… es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”, dijo entre risas, en una declaración que ha sido calificada como sarcástica y ofensiva por muchos usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la actriz. Sin embargo, muchos internautas esperan que lo haga para dar su versión de los hechos, ya que las palabras de Regil han sido ampliamente debatidas.

En redes sociales, las opiniones están divididas. Mientras algunos aplauden la forma directa con la que la actriz respondió, otros consideran que sus declaraciones fueron innecesarias e irrespetuosas hacia el cantante.

Publicidad

Mira también: J Balvin: conoce cuánto mide, quién es su hermana y cómo se llamaba su primer amor