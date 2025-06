Icónica chef de televisión de 55 años fue encontrada "inconsciente" en su casa

Hay luto en el mundo de la gastronomía y la televisión por la muerte de Anne Burrell, reconocida chef y personalidad de programas estadounidenses, quien falleció a los 55 años. Fue encontrada sin vida en su casa en Brooklyn, Nueva York.

Mira también: Murió actor que participó en el live action de 'Lilo & Stitch': compañeros de set lo despiden

La noticia fue confirmada por su familia y representante a través del medio estadounidense People.

“Anne fue una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga querida. Su sonrisa iluminaba cada habitación que pisaba. La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, tocando a millones alrededor del mundo”, expresó su círculo cercano.

Publicidad

Según medios locales, las autoridades acudieron a su residencia alrededor de las 7:50 a.m., tras recibir un aviso por una mujer “inconsciente”. Al llegar, lamentablemente, no pudieron hacer nada por salvarla y confirmaron su fallecimiento en el lugar. Inicialmente, la identidad de la víctima no fue revelada públicamente, en espera de notificar a los familiares. Más tarde, varios medios confirmaron que la dirección coincidía con la de la popular chef.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte, las cuales serán determinadas mediante una autopsia.

Publicidad

¿Quién era Anne Burrell?

Anne Burrell fue una de las chefs más queridas y reconocidas de la televisión estadounidense en las últimas décadas. Nació el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, Nueva York. Aunque inicialmente se graduó en Artes y estudió inglés y comunicaciones, en 1996 decidió seguir su verdadera pasión: la cocina.

Su salto a la fama se dio a principios de los años 2000 gracias a su participación en programas de Food Network, en especial 'Worst Cooks in America' (Los peores cocineros), donde se desempeñaba como mentora de aspirantes sin experiencia culinaria. También fue sous-chef en 'Iron Chef America' y presentadora de 'Secrets of a Restaurant Chef', entre otros formatos exitosos.

En el ámbito personal, disfrutaba de su vida en pareja junto a Stuart Claxton, a quien conoció por medio de una aplicación de citas. La pareja contrajo matrimonio el 16 de octubre de 2021, tras tres años de relación. Además de su esposo, le sobreviven su hijo, Javier; su madre, Marlene; su hermana, Jane, y sus hijos Isabella, Amelia y Nicolas, y su hermano, Ben.

Food Network, canal donde Burrell forjó gran parte de su carrera, también se pronunció sobre su fallecimiento mediante una publicación en Instagram: “Anne era una persona y un talento culinario excepcional: enseñaba, competía y siempre compartía la importancia de la comida en su vida, así como la alegría que una deliciosa comida puede brindar".

Publicidad

Mira también: Murió actriz de Padres e Hijos a los 87 años: colegas del medio le dan el último adiós