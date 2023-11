Top 5 de momentos históricos de Yo Me Llamo 2023: Peleas, osos, mensajes de famosos y hasta romance

Desde que inició Yo Me Llamo 2023, los fanáticos de los concursos de imitación han estado más que pendientes a Amparo Grisales , Pipe Bueno , César Escola y cada uno de los participantes que se suben al escenario para demostrar sus habilidades artísticas. Descubre en esta nota cuáles han sido los momentos históricos de la exitosa producción:



La audición de Yo Me Llamo Mario 'Bro'

Dentro de los personajes más recordados de la primera etapa de Yo Me Llamo, se encuentra el imitador de Mario 'Bro', quien expuso en frente del jurado sus habilidades para el canto y la danza; no obstante, su intervención no fue suficiente para convencerlo de dejarlo avanzar a la siguiente fase, pues fue considerada como graciosa.

Imitadores de Shakira y Elvis Crespo confirmaron su relación

Luego de que la doble de Shakira se presentara y regresara al backstage, le reveló a Melina Ramírez que había una persona que la apoyó incondicionalmente desde que ingresó a la competencia. Fue de esta forma como confirmó que estaba saliendo con el imitador de Elvis Crespo y ambos aprovecharon para presumir su amor dándose un tierno beso.

Pipe Bueno le pidió a Yo Me Llamo Rosalía ser “buena perdedora”

A pesar de que ‘La Diva de Colombia’ aseguró que la doble mantiene el personaje incluso cuando estaba recibiendo la retroalimentación por parte de los expertos y por eso se mostraba un poco odiosa, el cantante de música popular insistió en que debe ser un poco más humilde a la hora de escuchar cualquier crítica constructiva, pues señaló que solo esos comentarios le ayudarán a crecer profesionalmente.

Yo Me Llamo Celia Cruz y Amparo Grisales discutieron

Luego de recibir las recomendaciones de Grisales, en donde le aseguró que el concursante tuvo problemas de afinación y en los pregones, el imitador habló con Melina Ramírez y le dijo que la jurado lo odiaba , pues sentía que el público adoraba sus intervenciones musicales, pero que a la experta simplemente no le agradaban sus espectáculos.



Jessi Uribe le envió un mensaje al artista original

Durante su última presentación en la producción, el doble fue sorprendido por un mensaje del artista real, quien le agradeció a través de un video por hacerle un homenaje con su interpretación en el programa y hasta le dio algunas recomendaciones para lucirse ante toda Colombia.

