Presentaciones Yo Me Llamo: ¡Por primera vez en la temporada se erizan las piernas de Amparo!

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘Así fue’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Mentira’ de G. Márquez y Ó. Domingo.

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño canta ‘Mamá perdón’ de Y. Cano, J. Roldán, C. Osorno t J. Castaño.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati canta ‘Adiós’ de G. Cerati y B. Cerati.

Yo Me Llamo Selena Quintanilla canta ‘Costumbres’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Til Lindemann canta ‘Fever Frei’ de R. Kruspo, T. Lindemann, P. Landers, C. Lorenz, C. Doom y O. Riedel.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Qué onda perdida’ de Gerarfo Arriaga Coronel.

Yo Me Llamo Greeicy canta ‘Los besos’ de D. Rojas, D. Lorduy, G. Rendón, J. Rodríguez y M. Egred.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘Perdóname’ de Enrique Guzmán Yáñez.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘El Malo’ de Ó. Díaz de León y J. González.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘La cama vacía’ de Carlos Spaventa.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘Diez razones para amarte’ de Jorge Lis Valbuena Quintero.

