Pipe Bueno reveló que se arrepiente de no haber colaborado con Espinoza Paz en uno de sus éxitos

Yo Me Llamo es el lugar ideal para que los jurados demuestren todo su conocimiento musical y que relaten anécdotas curiosas de sus carreras, tal como lo suele hacer Amparo Grisales, es por eso que Pipe Bueno aprovechó el momento de dar sus impresiones sobre Yo Me Llamo Espinoza Paz en el capítulo 22 para revelar algo que no muchos conocían.

Al finalizar la presentación del imitador que cantó 'Que te lo crea tu madre' de Isidro Chávez Espinoza, el joven cantante quiso confesar algo que ahora lo hace lamentarse y que le dejó una enseñanza muy importante.

“Resulta que cuando el maestro Espinoza Paz llegó a Colombia me envió esta canción para que la grabara con él… a mí me encantaba. Por cosas del destino, mi equipo de trabajo decidió que no la hiciera. Dos o tres meses después este tema se volvió un éxito nacional e internacional y cada vez que lo cantan yo me lamento y digo:¡Hombre, no puede ser! Debí seguir a mi corazón”.

Ante esto, Amparo Grisales le dijo a su colega que debía hacerle caso a su intuición, pues muchas veces las personas alrededor arrebatan oportunidades únicas en el camino, como esta, pues el colombiano pudo haber sido parte de este tema que ya superó 180 millones de reproducciones en YouTube.

