Cuatro mini imitadores que aseguraron su paso a la siguiente etapa de competencia

La magia y la ternura se apoderaron del escenario de ‘Yo Me Llamo’ con una gala inolvidable protagonizada por las versiones 'Mini' de los grandes ídolos de la música.

La pequeña imitadora de Rosario Flores abrió la jornada con una deslumbrante interpretación de ‘Como quieres que te quiera’, derrochando garra flamenca, erizando a Amparo Grisales y sacándole lágrimas a César Escola y Aurelio Cheveroni tras compartir sus 'tips' para adueñarse del escenario.



El romanticismo continuó con ‘Yo Me Llamo Mini Andrés Cepeda’, quien entonó ‘Un ratito’ con una afinación magistral y enterneció a la 'Diva de Colombia' al confesarle en vivo que su mayor sueño era conocerla.

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Por su parte, la música ranchera llegó con la mini imitadora de Ángela Aguilar, quien dejó boquiabiertos a los jueces con los exigente) falsetes de ‘Malagueña’(haciendo que hasta Aurelio levantara la pierna de la emociónpara luego desatar risas al revelar con total inocencia que estaba utilizando una peluca.

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El cierre de oro estuvo a cargo de ‘Yo Me Llamo Mini Rey Ruiz’, cuyo sabor y elegancia salsera erizaron a Amparo de principio a fin, arrancando elogios unánimes de la mesa de juzgamiento, donde le aseguraron con firmeza que en el futuro lo ven sentado en esa misma silla reemplazando al mismísimo 'Bombón de la Salsa'.

