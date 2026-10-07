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Cuáles mini imitadores pasaron a la siguiente etapa de 'Yo Me Llamo'

Estos cuatro mini dobles cautivaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia: aseguraron su presencia en la siguiente etapa de Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del doble perfecto.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

Cuatro mini imitadores que aseguraron su paso a la siguiente etapa de competencia

Estos cuatro mini dobles cautivaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia: aseguraron su presencia en la siguiente etapa de Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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