Yo Me Llamo Héctor Lavoe logra el reto de interpretar una canción muy complicada

Tras lo comentado por parte de los jurados de Yo Me Llamo en las interpretaciones pasadas del imitador de Héctor Lavoe, el participante tuvo una clase exigente en la que aprendió a controlar sus movimientos para que estos fueran más acordes a los del artista original, quien no se deja contagiar de la sabrosura y el son de sus canciones.

Este doble interpreta 'La murga' de W. Colón y H. Lavoe, un tema musical que es bastante exigente y al cual Amparo Grisales cataloga como uno muy complicado, ya que afirma que se da casi en una sola nota, la cual si no se mantiene es difícil de cantar.

No obstante, la jurado de Yo Me Llamo menciona que hubo una nota que le escuchó desafinada mientras que estaba en el escenario del Templo de la Imitación, que probablemente Sinfoni notará, pero que no afecta su espectáculo, dado que con este logra superar un reto vocal y de expresión corporal.

Así mismo, Amparo Grisales destaca su elegante atuendo, puesto que considera que logra looks muy similares a los de Héctor Lavoe y que consiguió unas gafas más claras tal y como se las habían pedido, ante lo cual el imitador confiesa que pudo hacer esta inversión y que está dispuesto a hacer la que sea necesaria para perfeccionar su personaje.

