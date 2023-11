Estos imitadores de Yo Me Llamo irán a la Noche de Eliminación: el veredicto sorprende

Teniendo en cuenta que los jurados de Yo Me Llamo están cada vez más exigentes con respecto a los avances que requieren de los participantes; los imitadores lo entregan todo en el escenario, pero cualquier error puede dejarlos en la cuerda floja.

Después de haber visto seis presentaciones, Carlos Calero les pregunta a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno por aquellos dobles que tendrán que defender su permanencia en el concurso; y a pesar de que esta es una decisión muy compleja, revelan los nombres.

El primer imitador en retirarse del escenario es Yo Me Llamo Luis Miguel y tendrá que presentarse en la Noche de Eliminación. La 'Diva de Colombia' dice que Yo Me Llamo Héctor Lavoe es el segundo sentenciado, y finalmente el cantante de música popular deja en riesgo a Yo Me Llamo Rosalía.

Al hablar con Melina Ramírez, los concursantes dicen que no se esperaban quedar en riesgo, pero que igualmente se esforzarán para evitar ser eliminados.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

