Yo Me Llamo Héctor Lavoe tiene el gran reto de lograr conectar a los jurados con su voz

Pese a que Amparo Grisales resaltó la evolución que ha tenido Yo Me Llamo Héctor Lavoe, no fue suficiente para cautivar a César Escola, pues el jurado aseguró que a él no lo conectó. Además, el imitador aprovechó su paso por este escenario para contar que canta en la calle y agradecerles a todas aquellas personas que lo han apoyado.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo, un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.