Amparo Grisales finalmente aprueba el cabello de Yo Me Llamo Héctor Lavoe

La insistencia de los jurados hace que Yo Me Llamo Héctor Lavoe se dé cuenta de que es momento de finalmente seguir las recomendaciones de Amparo Grisales , quien llevaba mucho tiempo pidiéndole que le diera volumen a su cabello y dejara que este fuera un reflejo caribeño.

Es por ello que, teniendo en cuenta que esta Noche de Eliminación define su permanencia en el concurso musical, este participante sorprende en el escenario y hace un show digno de que la 'Diva de Colombia' se erice por completo: "me encanta porque el peinado por fin, me gusta porque aunque haces uso de ese lenguaje corporal que él tiene, lo estás midiendo más".

A su vez, Amparo Grisales exalta que a pesar de que es una canción simple está llena de alegría y nostalgia, algo que él sabe transmitir a lo largo de su interpretación, lo que hace que no pueda ocultar su aprobación a este espectáculo.

Por otra parte, aunque Pipe Bueno está de acuerdo con la mejora en el cabello, le pide a Yo Me Llamo Héctor Lavoe que le dé un poco más de volumen, sin exagerar, ya que puede lograr ser exactamente igual al artista original.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.