Los jurados de Yo Me Llamo tuvieron una fuerte discusión por el doble de Diomedes Díaz, ¿qué pasó?

El segundo ciclo de presentaciones en Yo Me Llamo ha elevado el nivel de exigencia por parte de los jurados, quienes ya están recibiendo en el escenario a los participantes que han tenido un corto paso por la Escuela del programa y que han tenido la oportunidad de dejarse guiar por los profesores. Es por ello que tuvieron en cuenta cada detalle del doble de Diomedes Díaz , aunque esto generara una fuerte discusión.

Inicialmente, Amparo Grisales destacó la apariencia de este imitador, en especial su cabello, dado que aseguró que estaba grasoso y largo como se lo habían pedido, no obstante, le dejó en claro que las "maracas invisibles" no tenían que ser un recurso de todo el tiempo, sino de momentos y que durante este show abusó. Ante esto él mismo reconoció que ya se lo habían dicho.

Lo que hizo que Pipe Bueno interviniera en los comentarios de su colega fue el hecho de que ella dijo que no le entendió, pero él mencionó que hay varias personas de la región caribe a quienes tampoco les comprende, haciendo énfasis en que en ocasiones hablan rápido y enredado.

Con respecto a César Escola , este jurado de Yo Me Llamo dijo que este participante entró como "potrillo desbocado" y que estaba gritando mucho, para luego pedirle que le pusiera atención a ciertas expresiones corporales, destacando el movimiento del hombro izquierdo, el cual era el más utilizado por el cantante original.

Ante esto, Pipe Bueno no pudo evitar verse como el defensor de Yo Me Llamo Diomedes Díaz, puesto que le quiso explicar que más allá de que fuese algo de un tono de voz muy alto, esta era una forma de proyección vocal que tenían los juglares del vallenato anteriormente para hacerse escuchar: "cuando él comenzó así, lo que me gustó fue como atacó esas notas y ese coro".

Sin dejarlo terminar, 'El Maestro' Escola alzó la voz para exaltarle que para él estaba estridente, algo a lo que se le sumó Amparo Grisales, quien volvió a hacer énfasis en que ella no le entendió nada y que le faltó la afinación.

Dado que los dos jurados de Yo Me Llamo seguían insistiendo en que había exagerado con el inicio, Pipe Bueno pedía que escucharan a otros cantantes de la época para entender el punto del cual él estaba hablando, por lo cual César Escola resaltó que en ese momento estaba buscando al doble perfecto de Diomedes Díaz.

El cantante de música popular les afirmó que ellos consideraron que estaba gritando porque tenía el micrófono, pero Amparo Grisales dejó en claro que: "ninguna proyección de voz, fue pura gritería".