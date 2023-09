Once imitadores se enfrentan en la Noche de Eliminación para continuar en Yo Me Llamo

Después del anuncio de Yo Me Llamo Alejandra Guzmán de que se retira de la competencia, los demás imitadores dejan hasta la última gota de sudor en el imponente escenario del concurso; pues quieren seguir avanzando en la Escuela y convertirse en los dobles perfectos de sus artistas favoritos.

Conoce aquí los temas que interpretaron:

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Estos Celos’ de Joan Sebastian.

Yo Me Llamo Joe Arroyo canta ‘Noche de Arreboles’ de Joe Arroyo.

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘El Último No’ de C. Franco y Mano de Obra.

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán canta ‘No Voy En Tren’ de Charly García.

Yo Me Llamo Espinoza paz canta ‘Te Dejé De Amar’ de Espinoza Paz.

Yo Me Llamo Paulina Rubio canta ‘Te Quise Tanto’ de A. Schinoff, R. Sokorin y Andahi.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Qué Tal Te Va Sin Mí’ de P. Casas y M. Beigbeder.

Yo Me Llamo Blessd canta ‘Dos Problemas’ de S. Mesa y S. Orrego.

Yo Me Llamo Lucha Villa canta ‘La Enorme Distancia’ de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán canta ‘Día De Suerte’ de A. Guzmán y J. Ortega.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Te Solté La Rienda’ de José Alfredo Jiménez.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



