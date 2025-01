Imitadora de Maía confesó que preparó su personaje solo una semana antes de Yo Me Llamo

Ante los halagos de los presentadores por el gran parecido con la cantante original, la imitadora de Maía reveló en Día a Día la historia que hay detrás de su personaje y cómo llegó a convertirse en ella, catalogando todo como una gran casualidad.

Todo inició porque esta doble es dueña de una academia de formación de artistas en la cual se relaciona con varios talentos, aunque ella como tal dejó las tarimas unos años atrás, sin embargo, se sorprendía mucho cuando en los aeropuertos las personas le pedían fotos y ella no entendía la razón, confesando en ese punto que ni siquiera sabía quién era la barranquillera, de quien se enteró directamente gracias a La Descarga.

Un día, la participante del Templo de la Imitación recibió el llamado de Caracol Televisión, dado que le indicaron que a pesar de que tenían su formulario no contaban con el video que soportaba la misma lo cual terminó dejándola paralizada y sin comprender de qué le estaban hablando, ya que ella no había hecho nada.

"Yo no tenía ni idea. Uno de los artistas de la academia hizo la inscripción y montó la foto. Me dijeron 'tienes que audicionar la semana que viene' y yo ni siquiera me sabía una canción", comentó entre risas la eliminada de Yo Me Llamo.

Haciendo énfasis en que solo tuvo siete días para prepararse y dar la talla en la primera presentación dándole vida a este personaje, esto la llevó a aprenderse la canción 'No quererte' dado que era con la que más cómoda se sentía.

"Me encerré una semana a estudiar los gestos, el sonido - dado que mi voz va hacia otro lugar -, entonces, cuando yo empecé a estudiar a esta mujer dije 'esto es impresionante'", reveló la exparticipante del Templo de la Imitación.

Catalogando su paso por Yo Me Llamo como una experiencia retadora, Madelein aseguró que entre sus metas está conocer a Maía, a quien considera como esa persona en el mundo a la que se parece casi que por completo.

