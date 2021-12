¿Uvas, calzones amarillos y lentejas? Estos son los agüeros de Año Nuevo de jurados y presentadores

Para nadie es un secreto que en Colombia la medianoche del 31 de diciembre es maratónica, pues el tiempo alcanza para comerse 12 uvas, cantar 'Faltan cinco pa' las doce’, barrer la casa hacia afuera, abrazar a toda la familia, echar lentejas en los bolsillos, bañarse en champaña y hasta para darle la vuelta a la manzana con una maleta; pero todo es necesario para no perder las costumbres navideñas y que no haya excusa para que las cosas salgan mal el año que se recibe.

Aunque muchos no lo sepan, Melina Ramírez, Carlos Calero, Yeison Jiménez y César Escola, presentadores y jurados de Yo Me Llamo , no son nada ajenos a estos rituales, ya que en exclusiva para caracoltv.com contaron cuáles son esos agüeros que siempre aplican para despedir un año y darle la bienvenida al próximo.

No cabe duda de que Carlos Calero y Melina Ramírez son los que les dedican más tiempo a sus rituales, pues mientras que a uno no le pueden faltar los calzones amarillos y las lentejas en los bolsillos, el otro se hace baños con champaña y flores.

Por su parte, Yeison Jiménez y César Escola también aprovechan estas fechas para compartir en familia y hacer uno que otro ritual, siempre con la intención de que cada año sea cada vez mejor.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

