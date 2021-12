En medio de alegrías y recuerdos, el talento de Yo Me Llamo contó sus mejores anécdotas navideñas

No cabe duda de que la Navidad es una de las épocas que más deja recuerdos en las familias y niños en particular, pues siempre, en medio de velitas, celebraciones, pesebres y árboles; suceden particulares historias que no se olvidarán nunca, ni con el paso de los años.

César Escola, Yeison Jiménez, Carlos Calero y Melina Ramírez, jurados y presentadores de Yo Me Llamo , no son nada ajenos a estos hermoso y traviesos recuerdos de Navidad, pues en exclusiva para caracoltv.com revelaron detalles de aquellos momentos inolvidables que vivieron durante algún diciembre.

Por su parte, Carlos Calero habló de sus navidades en Barranquilla, Melina Ramírez contó la divertida dinámica que no puede faltar en su familia, César Escola confesó una pilatuna de su infancia, y Yeison Jiménez recordó sus paseos familiares comiendo tamales.

¡Mira el video completo y disfruta con todas las anécdotas que compartieron los jurados y presentadores de Yo Me Llamo!

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.