Luz y tradición: jurados y presentadores de Yo Me Llamo revelan cómo viven el Día de las Velitas

Aunque mucho no lo saben, el Día de las Velitas reúne diferentes teorías sobre su historia, como lo son la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y su vínculo con una celebración judía que conmemora la victoria de los macabeos contra los seléucidas. No obstante, lo más importante de esta fecha tan especial es la llama de la unión familiar y el amor que se ilumina en cada pábilo encendido.

En Colombia, la tradición viene desde el año 1854 y, más allá de un tema religioso, todos los 7 y 8 de diciembre las familias se reencuentran alrededor de un farol alumbrado con vela y los andenes de cada calle se adornan de luces, convirtiendo así a estas fechas en dos noches únicas en el año.

No cabe duda de que esta tradición ha marcado todas las etapas de la vida de los colombianos y hasta de extranjeros, pues los presentadores y jurados de Yo Me Llamo no han sido para nada ajenos a esta celebración.

Por eso, a propósito de esta fecha tan importante, conversamos en exclusiva con César Escola, Yeison Jiménez, Melina Ramírez y Carlos Calero, quienes, aunque sean católicos o no, nos contaron lo que significa este acontecimiento para ellos.

En la entrevista, los jurados y presentadores revelaron cómo viven el Día de las Velitas, cada uno desde sus creencias, pero todos aprovechando para iluminar, agradecer y fortalecer la unión familiar alrededor de la luz.

Publicidad

En las noches de Caracol Televisión, Colombia es testigo de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada está cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos