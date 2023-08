El imitador de Selena Quintanilla en Yo Me Llamo soñó desde niño con convertirse en la artista real

Luego de haber hecho su presentación en frente Amparo Grisales , Pipe Bueno , César Escola y millones de televidentes, Yo Me Llamo Selena Quintanilla aprovecha su paso por El Confesionario de Caracoltv.com para contar cómo inició su amor por esta reconocida artista y de qué manera ha intentado mejorar su personaje para que los fanáticos se emocionen cada vez que la vean por la calle o cuando tenga la oportunidad de hacer una intervención musical.

"El jurado pues no le convenció mucho mi presentación porque yo vengo desde lejos y tengo la voz un poquito... Se me dificultó, yo creo que a ellos les gustó, pero pues no dieron el voto que necesitaba (...) Con Selena llevo un año y de pequeño soñaba con ser ella, me vi la serie completa, yo decía 'a este personaje me lo tengo que aprender porque me tengo que apoderar' (...) Claro, en la calle me dicen '¿Selena, eres tú?' y yo les canto ' Como la Flor'", señala de manera jocosa.

Posteriormente, el concursante asegura que si tuviera la oportunidad de encontrarse con su artista favorita le expresaría la gran admiración que le tiene, pues ha sido una de sus más grandes ídolos desde que tiene uso de memoria; por lo que siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

"Le diría que es mi ídola, que es la mejor, que esa voz es inolvidable. Siempre, mi gente, tendremos a Selena Quintanilla en nuestros corazones", finaliza.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen.



¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.



