Entre los clasificados a Yo Me Llamo, una participante le coquetea a César Escola: "Te espero"

Yo Me Llamo Víctor Manuelle canta ‘Apiádate de mí’ de Omar Alfanno.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Rata de dos patas’ de Manuel Toscana.

Yo Me Llamo La Mosca Tsé-Tsé canta ‘Para no verte más’ de P. Tisera y G. Novellis.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Qué onda perdida’ de Gerardo Arriaga Coronel.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘People are strange’ de J. Morrison, R. Krieger, R. Manzarek y J. Densmore.

Yo Me Llamo Marisela canta ‘Sola con mi soledad’ de Aníbal Pastor.

