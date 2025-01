Capítulo 10 Yo Me Llamo: Amparo Grisales se despacha contra un exjurado al ver a su imitador

En este nuevo capítulo de Yo Me Llamo se presentan 22 imitadores que tienen la esperanza de pasar a la siguiente etapa y hay algunos que impresionan por su entrega y excelente puesta en escena; no obstante, hay otros que resultan ser una completa decepción y hacen que los jurados se vean en la obligación de llamar a Búfalo.

¿De cuál exjurado de Yo Me Llama habla Amparo Grisales?

Al Templo de la imitación llega Yo Me Llamo Yeison Jiménez, intérprete de temas como 'Aventurero', 'Prohibido', 'Ni tengo ni necesito', entre otros, y su interpretación hace que 'La Diva de Colombia', recuerde al artista que fue jurado del programa en la octava temporada. En primer lugar, comenta que la canción 'MLP' no es de su agrado por la letra que tiene.

"Qué letra tan maluca, no es culpa tuya, la compuso él. Eso le gusta a él decir, 'si estoy facturando, si estoy teniendo éxito, si soy el más teso, si soy el mejor, si soy el más bueno o el más bonito', todo eso'", son las palabras de Grisales.

Quiénes se presentaron en el capítulo 10 de Yo Me Llamo y qué cantaron

Yo Me Llamo Marbelle canta ‘Maldito amor’ de A: Giraldo, L. Rodríguez, J. Hernández, G. Jiménez, D. Ordóñez y M. Ramírez.

Yo Me Llamo Víctor Manuelle canta ‘Apiádate de mí’ de Omar Alfanno.

Yo Me Llamo Silvestre Dangond canta ‘Materialista’ de M. Mendoza y f. Ceballos.

Yo Me Llamo Yeison Jiménez canta ‘MLP’ de J. Hernández, J. Rodríguez, Y. Jiménez y A. Alzate.

Yo Me Llamo Ed Maverick canta ‘Fuentes de Ortiz’ de Eduardo Hernández Caucedo.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Rata de dos patas’ de Manuel Toscana.

Yo Me Llamo Dread Mar I canta ‘Así fue’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Zion & Lennox cantan ‘Bandida’ de F. Ortiz y G. Pizarro.

Yo Me Llamo Charlie Zá canta ‘Nuestro juramento’ de Benito De Jesús.

Yo Me Llamo Sam Smith canta ‘I’m not the ony one’ de S. Smith y J. Napier.

Yo Me Llamo La Mosca Tsé-Tsé canta ‘Para no verte más’ de P. Tisera y G. Novellis.

Yo Me Llamo Paola Jara canta ‘Murió el amor’ de Ronald Yesid Valbuena.

Yo Me Llamo Andy Rivera canta ‘Te pintaron pajaritos’ de O. Gutiérrez, J. Castañeda y A. Rivera.

Yo Me Llamo Thalía canta ‘Piel Morena’ de Flavia E. Santander.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Qué onda perdida’ de Gerardo Arriaga Coronel.

Yo Me Llamo Aleks Syntek canta ‘Te soñé’ de Raúl Alejando Escajadillo Peña.

Yo Me Llamo Paola Jara canta ‘Mala Mujer’ de María José Ospino Ovalle.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘People are strange’ de J. Morrison, R. Krieger, R. Manzarek y J. Densmore.

Yo Me Llamo Julio Jaramillo canta ‘nuestro Juramento’ de Benito de Jesús.

Yo Me Llamo Blessd canta ‘Mírame’ de C. Salazar, S. Mesa, D. Echavarría y K. Cruz.

Yo Me Llamo Marisela canta ‘Sola con mi soledad’ de Aníbal Pastor.

Yo Me Llamo Nacho canta ‘Báilame’ de M. Rengifo, A. Torres, M. Mendoza, P. Fuentes, W. Guerra, R. Dirak, É. Semper, X. Semper, L. Nieves y G. Vásquez.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.