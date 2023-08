Yo Me Llamo Mía Colucci no puede ocultar su molestia por los comentarios de Amparo Grisales

Al Confesionario de Yo Me Llamo llega un personaje que realmente sorprendió a los jurados del programa e incluso hizo que Amparo Grisales se mostrara algo molesta, se trata de Mía Colucci, una de las integrantes de la reconocida agrupación mexicana Rebelde .

Sobre su audición en el imponente Templo de la Imitación, este aspirante a estar en la escuela de Yo Me Llamo no se ahorra ningún comentario sobre lo que le dijeron los jurados, en especial la 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, y con evidente molestia expresa: “La verdad como que no saben nada de Rebelde, están viejos, pero no saben nada”.

Al preguntarle por su curioso atuendo con un sombrero rosado brillante, cabellera rubia, blazer rojo con corbata, minifalda azul y botas negras de tacón, este imitador tiene una explicación muy simple y no se sale del personaje ni un solo segundo, aunque vuelve a mencionar a Grisales: “Me vine escapada del colegio, del Elite School Way, cosa que Amparo no debe saber”.

Mía Colucci es una joven que durante la telenovela RBD se caracterizó por su acento, su actitud de diva y de niña mimada, pero también con un gran sentido de la moda, por eso, los tres consejos de este personaje son: “Primero, ser fashion como yo, ser única, y tercero Mia Colucci”.

Aunque no revela quién le dijo que se parecía a Mía, el imitador explica que haber recibido un no por parte de los jurados en frente de toda Colombia no la desanimará, y que, por el contrario, le gustaría audicionar nuevamente: “Me volvería a presentar, obvio que sí, una y mil veces, soy el doble perfecto así esa tal Amparo Grisales , que a duras penas sé como se llama, me diga que no me parezco”.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.