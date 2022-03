El concierto de original y copia puso a Yo Me Llamo como tendencia en las redes sociales

El esperado concierto de original y copia puso a vibrar a los colombianos que se emocionaron por completo con el gran talento de los cuatro mejores imitadores de esta temporada.

Con estos shows, los televidentes pudieron evaluar, desde sus casas, qué tanta similitud existe entre los artistas y los participantes, quienes dieron lo mejor de sí en este complicado reto.

Presentación tras presentación, las redes sociales explotaron con los comentarios de los seguidores del reality más visto en el país, por lo que hubo un mar de emociones.

Risas, lágrimas, admiración, críticas y retroalimentación hicieron parte de cada una de las reacciones de quienes se cautivaron al ver el magnífico resultado de estas puestas en escena.

Aquí te mostraremos algunos de los comentarios:

El gran ganador de la noche puso a vibrar a sus fanáticos, que celebraron una nueva victoria de Yo Me Llamo Camilo Sesto , quien hizo una fusión perfecta con su artista favorito.

Hoy el programa ratificó que mi ganador es Camilo Sexto #YoMeLlamo pic.twitter.com/tDH3fMjVAd — ≧▽≦ (@sisbaez) March 2, 2022

@CesarEscola @Amparo_Grisales @yeison_jimenez Es extraordinario recordar a través de la pantalla de #YOMELLAMO a Camilo Sesto, el artista romántico de todos los tiempos. #CamiloSesto, eres el auténtico imitador de tu artista favorito, felicidades... pic.twitter.com/j9XyLUZQcV — Alba Salcedo Caldas (@AlbaSalcedoCald) March 2, 2022

Por fin ganó Camilo Sesto :')

Ahora falta es esperar que le den algún premio a Maluma, porque se lo merece #YoMeLlamo pic.twitter.com/m3w6lhHpgS — -ˏˋ❁✨Sᥕᥱᥱt Mᥱᥣodiᥱ᥉✨ˊˎ- (@StoneFM62) March 2, 2022

Yo Me Llamo Maluma también fue tendencia en las redes sociales tras su presentación de 'Corazón', con la que convenció aún más a los colombianos de que es la copia exacta de 'Papi Juancho'.

#yomellamo Divino, que parecido tan exacto pic.twitter.com/sqTnmvEvMy — María Helena Rodríguez Hernández (@MaraHelenaRodr1) March 2, 2022

Por su parte, Yo Me Llamo Leonardo Favio cautivó con su canción 'Mi tristeza es mía y nada más', dejando sin palabras a todos los espectadores, quienes tienen más que seguro que sí se llama.

#YoMeLlamo

Wow #LeonardoFavio impresionante el físico la voz, wow sin palabras pic.twitter.com/PL8aheOKR2 — Ayşe Edrielle usma (@EDRIELLE_USMA) March 2, 2022

Con la interpretación de 'Versace on the floor', Yo Me Llamo Bruno Mars demostró la gran similitud que tiene con el artista, por lo que no solamente fue felicitado por el jurado de Yo Me Llamo , sino también por sus seguidores quienes vieron cómo mejoró detalles como los agudos.

#YoMeLlamo fabulosas las presentaciones de Maluma y Bruno Mars se merecen estar en esta final Felicitaciones 👏👏👏👏👏👏👏👍👍. Los cuatro finalistas grandes seres humanos grandes colombianos pic.twitter.com/SrgXI3j6h5 — Armando Urrego Saenz (@usamedgo) March 2, 2022

Tras los comentarios en redes sociales, los televidentes demostraron que no fue solo el jurado el que se erizó con este concierto de original y copia, en el que hubo un derroche de talento, sino que todos en sus casas fueron testigos de por qué los participantes llegaron a este punto de la competencia.