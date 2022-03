Ira y superación: Yo Me Llamo Maluma se lució acompañado de 'Papi Juancho'

Preocupado por la gran exigencia de esta prueba, el doble no pudo contener las lágrimas de rabia y frustración durante su clase en la escuela de Yo Me Llamo , pues aseguró que estaba desesperado por hacer las cosas de la mejor manera y que lloró porque quiso pedirse aún más. A su vez, recalcó que no quería transmitir ese miedo, a pesar de que era consciente de su talento, sin embargo, detalló que el cantante paisa improvisa mucho en el escenario, lo que aumentó el nivel de ​dificultad. Todo esto quedó de lado cuando el público y el jurado lo ovacionaron tras su show, pues Amparo Grisales lo felicitó por el compromiso y la entrega, mientras que César Escola aseguró que valió la pena todo el esfuerzo para llegar hasta acá.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.