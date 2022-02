"Te vi coqueteando con la profesora": Amparo Grisales le hace show de celos a Yo Me Llamo Maluma

Luego de su presentación en el escenario de Yo Me Llamo , el imitador del cantante de reguetón, Maluma, recibió un reclamo tras presentar su puesta en escena, la cual requirió de mucho baile y colaboración de Gina Medina, profesora del programa. Amparo Grisales , una de las jurado del reality, le reclamó al participante por coqueto.

El hombre tuvo que presentar una actuación que aparte de involucrar canto, tenía mucho contenido de baile. Esa fue la razón por la que el concursante debió ser preparado por la instructora de danzas, en una clase intensiva de movimientos. Al parecer, Yo Me Llamo Maluma logró darle la talla a Gina, puesto que durante su tiempo en tarima no tuvo críticas respecto a su baile.

Sin embargo, Amparo Grisales se negó a aceptar la amistad que está surgiendo entre alumno y maestra, resaltando que, desde el inicio de Yo Me Llamo, el imitador ha sido defendido por la mujer.

“Estas del público que te gritan papacito son unas atrevidas, pero te vi coqueteando con la profesora y me sorprendiste porque eso mismo que me dices a mí se lo dijiste a ella”, reclamó la diva de Colombia. Acto seguido, Yeison Jiménez intervino para aconsejar al participante: “Estás en problemas; ya enamoraste a Amparito, no la desenamores”. Mira el video completo aquí:

Pero Grisales no se quedó callada y apuntó que las había enamorado a ambas. “Es mi ‘baby’… Voy a hablar con Gina”, advirtió. Finalmente, cuando la presentadora Melina Ramírez le preguntó al doble de Maluma por la escena de celos, este solo tuvo palabras de reconciliación: “Amparito, tú sabes que todo esto es tuyo”, concluyó el reguetonero.