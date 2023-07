Con risas y furor, los seguidores de Yo Me Llamo reaccionaron al primer capítulo de la producción

Muchas fueron las emociones que experimentaron los seguidores de Caracol Televisión durante la emisión del primer capítulo de Yo Me Llamo , la nueva temporada que cuenta con la participación de grandes expertos como Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , así como también con el trabajo de los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez . En total se presentaron 21 participantes, de los cuales 9 quedaron admitidos directamente en la Escuela de la producción, mientras que 4 deberán defender sus cupos en el repechaje.

Esa Karol G y ese Feid hacen la pareja perfecta 😅#YoMeLlamo pic.twitter.com/ji4fY3RAMw — 7k (@7k_0FICIAL) July 27, 2023

A través de plataformas digitales como Twitter e Instagram, los usuarios de Internet reaccionaron con furor a cada una de las presentaciones que se iban transmitiendo, de manera que mientras los imitadores que pasaron a la segunda fase eran felicitados, los que quedaron descartados fueron el centro de múltiples comentarios divertidos que terminaron convirtiéndose en tendencia. Dentro de ellos se destacan precisamente los dobles de Mario Bros, Amanda Miguel, Axl Rose, Feid con su parodia del Maestro Escola, Karol G y Rossy War.

Creo que podemos dar por sentado que Mario Bros entró al salón de la infamia de #YoMeLlamo pic.twitter.com/3EWlwHmRDh — arnoldz1 (@arnoldz110) July 27, 2023

"Tantos años y yo nunca dejaré de gozarme el bailecito de Amparo Grisales", "no me había reído tanto hasta que vi a Mario Bros", "ese concierto del Ferxxo se puso bien raro", "lo juro que más adelante va a salir un Anuel y una Yailin", "ojalá Feid esté viendo", "teso ese señor para personificar a Luciano Pavarotti y la vaina es que lo hace bien", "ojalá en esta temporada salga una Taylor", "no sé de dónde sale talento aquí para imitar, tantos años ese programa y siguen saliendo aspirantes", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Que anuel no la vea porque le cae #YoMeLlamo pic.twitter.com/GzTmsglQgA — val🪷 (@vapedemiel) July 27, 2023

Otro internautas, por su parte, aprovecharon la ocasión para recordar las audiciones que han habido en otras ediciones del exitoso formato acogido por Caracol Televisión.

Podrán pasar 100 temporadas de #YoMeLlamo pero a este crack nadie lo supera JAJAJAJAJAJAJA icono nacional del programa #SebastianYatra pic.twitter.com/mznkqbJAqX — Deivis Junior Abdala (@DeivisJun98) July 27, 2023

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Cuando veo la película de Mario Bros en una página pirata #YoMeLlamo pic.twitter.com/oUCw9957mv — 𝔼𝕗𝕚́𝕞𝕖𝕣𝕠 💥 (@JueputaParce) July 27, 2023

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

