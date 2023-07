Yo Me Llamo Axl Rose desespera a Amparo Grisales por no tener ni una sola nota afinada

El cuarto participante en presentarse en el templo de la imitación de Yo Me Llamo es el imitador de Axl Rose, quien hace su propia versión del exitoso tema musical 'Welcome to the jungle'. Al ver su falta de afinación y lo agitado que está, Amparo Grisales, en representación de César Escola y Pipe Bueno, le pide que se detenga mientras oprime en repetidas oportunidades el botón rojo que equivale a un "no" para los participantes.

"Ni una nota afinada, ni una (...) ¿Los nervios?, ¿tal vez?, ¿cuánto llevas preparando al personaje?", preguntan los expertos, a lo que el concursante responde durante aproximadamente un año ha estudiado cada detalle del reconocido artista, de manera que le piden que siga analizando las características tanto físicas como vocales de Axl Rose para presentarse en alguna otra temporada de la producción de Caracol Televisión y someterse de nuevo al ojo crítico del jurado.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.Te puede interesar: Yo Me Llamo: Amparo Grisales le contó a Carlos Vargas quién es Symphony, el hada de la afinación



¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?