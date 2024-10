Cómo inscribirse a las convocatorias de Yo Me Llamo: sigue este paso a paso

Se acerca una nueva temporada de Yo Me Llamo y ya están abiertas las convocatorias para que los colombianos puedan hacer parte de este programa que busca a los mejores imitadores del país. Si crees que eres el doble exacto de tu artista favorito, no dejes pasar esta oportunidad e inscríbete ya.

¿Cómo inscribirme a la nueva temporada de Yo Me Llamo?

Aquí te contamos como puedes inscribirte a las convocatorias de Yo Me Llamo, recuerda que tienes desde el 15 de octubre hasta el 31 de octubre.



Ingresa a www.caracoltv.com/yomellamo y diligencia toda la información solicitada para poder avanzar. Debes registrarse con unos datos básicos (nombre, apellido, documento de identidad, ciudad, celular, correo, contraseña, ocupación, profesión, etc.). No olvides llenar la información de cuál es el artista que imitas y cuáles canciones tienes preparadas; al igual que dos fotografías y videos. Al registrarte deberán realizar la validación del correo y autorizar previamente sus datos personales

Para hacer este proceso no necesitarás ningún tipo de intermediario, ni tampoco debes enviar un video profesional, ya que puedes grabarlo con la cámara de tu celular.

La inscripción es totalmente gratuita y aquellos que tengan dudas al respecto podrán exponer sus inquietudes al correo yomellamo@caracoltv.com.co, en donde recibirán respuesta lo más pronto posible.

¡Recuerda que esta es la oportunidad perfecta para que toda Colombia te conozca!