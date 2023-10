Capítulo 59 Yo Me Llamo: Las diferencias entre los jurados cada vez se notan más, ¿habrá peleas? Las discusiones dejarán a todos en riesgo, ¿incluso a los jurados? Llega una noche con un ambiente difícil en el Templo de la Imitación. No te pierdas Yo Me Llamo, esta noche después de Noticias Caracol.