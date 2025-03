Amparo imita el llanto de Yo Me Llamo Luis Alfonso y los jurados se indignan al escuchar sus quejas

Las declaraciones de Yo Me Llamo Luis Alfonso en el camerino generan controversia entre los jurados del programa. Tras su presentación, el imitador comenta a sus compañeros que recibió una fuerte "vaciada" y que todo su esfuerzo no sirvió de nada. Sin embargo, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz observan la escena en desacuerdo, pues aseguran que lo consolaron y le dieron consejos para mejorar.

"Yo siento que lo hice bien, no siento que haya pelado las SH... Amparo dice que me faltó el hablado paisa, no me valoraron el esfuerzo del aire..es que no es tan facil", dice el participante.

Además, la 'Diva de Colombia' expresa su frustración ante la reacción de algunos imitadores. "Estamos errados entonces...Y no le echamos flores. Están todos mimados", recalca y al final imita la reacción del doble de Luis Alfonso y finge un llanto.

Los demás jurados también comparten su inconformidad, pues consideran injusto que los participantes interpreten la retroalimentación como un regaño.

