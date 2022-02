Acompañado de su familia, Yo Me Llamo Camilo Sesto se describió como un soñador 

El imitador aprovechó la visita a su casa para cantar frente a su más importante público: su familia y amigos. A su vez, hizo un recorrido por su hogar, lugar donde empezó a construir sus sueños, enfatizando en un espejo en el que practicó su gestualidad. El jurado de Yo Me Llamo resaltó su presencia escénica, con un manejo acertado de la elegancia y el manejo del micrófono. A su vez, aplaudieron el poder de manifestación que ha tenido desde hace unos años. César Escola lo felicitó por su don de gente, destacando que no es algo que el dinero pueda comprar y, además, le comentó que no necesita convencerlo a él.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.