Capítulo 23 Vecinos: 09 enero 2026 - CaracolTV

El taxista le confiesa a Jéssica que en realidad está enamorado de Tatiana y luego Rodolfo pone en marcha su plan para quedarse de una vez por todas con ella. ¿Óscar podrá impedirlo?

1:15:40 min
Capítulo 23 Vecinos
Vecinos - Capítulo 23: Óscar intenta evitar que Rodolfo le pida matrimonio a Tatiana
Capítulo 22 Vecinos
1:15:54
Capítulo 22
Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
Capítulo 21 Vecinos
1:16:07
Capítulo 21
Tatiana se molesta con Óscar y le rechaza otra cita
Capítulo 20 Vecinos
1:16:05
Capítulo 20
Óscar ve, por equivocación, a Tatiana con poca ropa
Capítulo 23 Vecinos: Óscar intenta evitar que Rodolfo le pida matrimonio a Tatiana

El taxista le confiesa a Jéssica que en realidad está enamorado de Tatiana y luego Rodolfo pone en marcha su plan para quedarse de una vez por todas con ella. ¿Óscar podrá impedirlo?

Por: Daniela Correa Grisales
Capítulo 19 Vecinos: Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta
0:00
Capítulo 19
Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta
Capítulo 18 Vecinos: Óscar y Tatiana se besan por primera vez
1:19:20
Capítulo 18
Óscar y Tatiana se besan por primera vez
Capítulo 17 Vecinos: Tatiana se enoja con Óscar y le llama la atención frente a todos los vecinos
1:17:08
Capítulo 17
Tatiana se enoja con Óscar y le llama la atención frente a todos
