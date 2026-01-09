Publicidad
Capítulo 22 Vecinos: 8 de enero 2026
Tanto el taxista como el empresario quieren reconquistar a Tatiana y preciso cuando Óscar le lleva una serenata, sur rival llega con mariachis. ¿Cómo reacciona ella?
Capítulo 22 Vecinos: Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
1:15:54 min
Vecinos - Capítulo 22:
Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
1:16:07
Capítulo 22 Vecinos: Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
Tanto el taxista como el empresario quieren reconquistar a Tatiana y preciso cuando Óscar le lleva una serenata, sur rival llega con mariachis. ¿Cómo reacciona ella?
Por:
Daniela Correa Grisales
|
9 de Enero, 2026
Vecinos
Capítulo 21 Vecinos: Tatiana se molesta con Óscar y le rechaza otra cita
Vecinos
Capítulo 20 Vecinos: Óscar ve, por equivocación, a Tatiana con poca ropa
Vecinos
Capítulo 19 Vecinos: Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta
Vecinos
Capítulo 18 Vecinos: Óscar y Tatiana se besan por primera vez
Vecinos
Capítulo 17 Vecinos: Tatiana se enoja con Óscar y le llama la atención frente a todos
Vecinos
Capítulo 16 Vecinos: Doña Ruca ayuda a Óscar a estar más cerca de Tatiana
