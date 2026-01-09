Capítulo 22 Vecinos: Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana

Publicidad

Capítulo 22 Vecinos: 8 de enero 2026 CaracolTV

Tanto el taxista como el empresario quieren reconquistar a Tatiana y preciso cuando Óscar le lleva una serenata, sur rival llega con mariachis. ¿Cómo reacciona ella?

1:15:54 min
Vecinos - Capítulo 22: Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
Capítulo 21 Vecinos
1:16:07
Capítulo 21
Tatiana se molesta con Óscar y le rechaza otra cita
Capítulo 20 Vecinos
1:16:05
Capítulo 20
Óscar ve, por equivocación, a Tatiana con poca ropa
Capítulo 19 Vecinos: Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta
0:00
Capítulo 19
Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta
Por: Daniela Correa Grisales
|
