0:00 min Vecinos - Capítulo 19: Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta 1:19:20 Capítulo 18 Óscar y Tatiana se besan por primera vez 1:17:08 Capítulo 17 Tatiana se enoja con Óscar y le llama la atención frente a todos 1:16:33 Capítulo 16 Doña Ruca ayuda a Óscar a estar más cerca de Tatiana 0:00 Capítulo 19 Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta

Capítulo 19 Vecinos: Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta Óscar Leal le pregunta a Tatiana en dónde pasará el Año Nuevo, y ella le responde que en el edificio sola. Por lo cual, él la invita al barrio para que así pueda saludar a doña Ruca, ¿acepta?