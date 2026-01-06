Capítulo 19 Vecinos: Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta

Publicidad

Vecinos capítulo completo hoy 5 de enero

Óscar Leal le pregunta a Tatiana en dónde pasará el Año Nuevo, y ella le responde que en el edificio sola. Por lo cual, él la invita al barrio para que así pueda saludar a doña Ruca, ¿acepta?

0:00 min
Óscar Leal le pregunta a Tatiana en dónde pasará el Año Nuevo, y ella le responde que en el edificio sola. Por lo cual, él la invita al barrio para que así pueda saludar a doña Ruca, ¿acepta?

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Capítulo 18 Vecinos: Óscar y Tatiana se besan por primera vez
1:19:20
Capítulo 18
Óscar y Tatiana se besan por primera vez
Capítulo 17 Vecinos: Tatiana se enoja con Óscar y le llama la atención frente a todos los vecinos
1:17:08
Capítulo 17
Tatiana se enoja con Óscar y le llama la atención frente a todos
Capítulo 16 Vecinos: Doña Ruca ayuda a Óscar para estar más cerca de Tatiana
1:16:33
Capítulo 16
Doña Ruca ayuda a Óscar a estar más cerca de Tatiana
Capítulo 15 Vecinos: A Óscar le roban los regalos de los niños del barrio
1:18:50
Capítulo 15
A Óscar le roban los regalos de los niños del barrio
Capítulo 14 Vecinos
1:01:19
Capítulo 14
Doña Ruca se muda al Fountainbleau con Óscar
Capítulo 13 Vecinos
45:33
Capítulo 13
Óscar le pide dinero prestado a Tatiana, ¿y Doña Ruca?
