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[Fotos] La Ruta Libertadora de Colombia Te Veo Bien llegó hasta Villa de Leyva Revive los mejores momentos de esta travesía que llegó a donde una comunidad de mujeres que dedican su vida a la lana de ovejas.