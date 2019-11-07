Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Tendencias:
FINAL LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS😂
FINAL SÚBETE A MI MOTO 🎶
LOS BRICEÑO🚚
logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
¡Veámonos!
Nos vemos luego

Publicidad

Cabezote tu nos ves, Caracol te ve
Caracol TV  /  Tú Nos Ves Caracol Te Ve  /  [Fotos] La Ruta Libertadora de Colombia Te Veo Bien llegó hasta Villa de Leyva

[Fotos] La Ruta Libertadora de Colombia Te Veo Bien llegó hasta Villa de Leyva

Revive los mejores momentos de esta travesía que llegó a donde una comunidad de mujeres que dedican su vida a la lana de ovejas.

363301_lanaruta1.jpg
1 of 32

Caracol Televisión

363316_1.jpg
2 of 32

Caracol Televisión

363317_2.jpg
3 of 32

Caracol Televisión

363318_3.jpg
4 of 32

Caracol Televisión

363319_4.jpg
5 of 32

Caracol Televisión

363320_5.jpg
6 of 32

Caracol Televisión

363321_6.jpg
7 of 32

Caracol Televisión

363322_7.jpg
8 of 32

Caracol Televisión

363323_8.jpg
9 of 32

Caracol Televisión

363324_10.jpg
10 of 32

Caracol Televisión

363325_11.jpg
11 of 32

Caracol Televisión

363326_12.jpg
12 of 32

Caracol Televisión

363327_13.jpg
13 of 32

Caracol Televisión

363328_14.jpg
14 of 32

Caracol Televisión

363329_15.jpg
15 of 32

Caracol Televisión

363330_16.jpg
16 of 32

Caracol Televisión

363331_17.jpg
17 of 32

Caracol Televisión

363332_18.jpg
18 of 32

Caracol Televisión

363333_19.jpg
19 of 32

Caracol Televisión

363334_20.jpg
20 of 32

Caracol Televisión

363335_photo_1-11-19_3_55_04_pm_1.jpg
21 of 32

Caracol Televisión

363336_photo_1-11-19_3_55_04_pm.jpg
22 of 32

Caracol Televisión

363337_photo_1-11-19_3_55_07_pm_1.jpg
23 of 32

Caracol Televisión

363338_photo_1-11-19_3_55_08_pm.jpg
24 of 32

Caracol Televisión

363339_photo_1-11-19_3_55_09_pm_1.jpg
25 of 32

Caracol Televisión

363340_photo_1-11-19_3_55_09_pm_2.jpg
26 of 32

Caracol Televisión

363341_photo_1-11-19_3_55_09_pm.jpg
27 of 32

Caracol Televisión

363342_photo_1-11-19_3_55_10_pm_1.jpg
28 of 32

Caracol Televisión

363343_photo_1-11-19_3_55_10_pm_3.jpg
29 of 32

Caracol Televisión

363344_photo_1-11-19_3_55_11_pm_1.jpg
30 of 32

Caracol Televisión

363345_photo_1-11-19_3_55_11_pm.jpg
31 of 32

Caracol Televisión

363346_photo_1-11-19_3_55_12_pm_1.jpg
32 of 32

Caracol Televisión
Actualizado: noviembre 07, 2019 12:07 PM

En el primer día de la travesía, los actores: Luna Baxter, Paola Rey y Hans Martínez llegaron hasta Villa de Leyva. Allí una comunidad de mujeres que se encargan de esquilar, hilar y tejer lana los recibió.

Alieth, una artesana de este lugar les contó que no se quieren industrializar porque quieren seguir con la tradición, el pensamiento, la herencia y la contemplación que desentraña el oficio de la lana.

Publicidad

Mira también:

¿Qué pasaría si te dicen que tu #PrimerAmor es el amor de tu vida? Talento Caracol se unió a la ciclovía nocturna para alegrar a los capitalinos #NosMueveColombia - Honda, un puente al futuro

📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias. 📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias.