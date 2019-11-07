[Fotos] La Ruta Libertadora de Colombia Te Veo Bien llegó hasta Villa de Leyva

Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
En el primer día de la travesía, los actores: Luna Baxter, Paola Rey y Hans Martínez llegaron hasta Villa de Leyva. Allí una comunidad de mujeres que se encargan de esquilar, hilar y tejer lana los recibió.
Alieth, una artesana de este lugar les contó que no se quieren industrializar porque quieren seguir con la tradición, el pensamiento, la herencia y la contemplación que desentraña el oficio de la lana.
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