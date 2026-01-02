1:05:53 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 99: Hakan prohíbe a Berrin ver a su hija, luego de discutir con Ali 1:06:05 Capítulo 98 Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete 1:04:56 Capítulo 97 Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin 1:05:01 Capítulo 96 Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene 1:05:53 Capítulo 99 Hakan prohíbe a Berrin ver a su hija, luego de discutir con Ali

Capítulo 99 Tormenta de Pasiones: Hakan prohíbe a Berrin ver a su hija, luego de discutir con Ali Luego del supuesto abandono de Berrin a su familia, Hakan toma la decisión de sacarla de su vida y no dejarla ver a su hija. Luego, el joven discute con los padres de su expareja.