Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Mensajes de feliz Año Nuevo
Murió exmánager de Diomedes Díaz
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 98 Tormenta de Pasiones 31 de diciembre - Caracol TV

Aylin está muy afectada por la muerte de Murat, razón por la que, sin pensarlo, roba la camioneta de su hermano y huye de casa. Después, Soner la encuentra, pero ella parece estar traumada.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK
1:06:05 min
Capítulo 98 Tormenta de Pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 98: Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete
Capítulo 97 Tormenta de Pasiones
1:04:56
Capítulo 97
Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin
Capítulo 96 Tormenta de Pasiones
1:05:01
Capítulo 96
Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
Capítulo 95 Tormenta de Pasiones
1:05:07
Capítulo 95
Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 
Capítulo 98 Tormenta de Pasiones
1:06:05
Capítulo 98
Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete

Capítulo 98 Tormenta de Pasiones: Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete

Aylin está muy afectada por la muerte de Murat, razón por la que, sin pensarlo, roba la camioneta de su hermano y huye de casa. Después, Soner la encuentra, pero ella parece estar traumada.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 97 Tormenta de Pasiones
1:04:56
Capítulo 97
Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin
Capítulo 96 Tormenta de Pasiones
1:05:01
Capítulo 96
Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
Capítulo 95 Tormenta de Pasiones
1:05:07
Capítulo 95
Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 
Capítulo 94 Tormenta de pasiones
1:06:03
Capítulo 94
Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa
Capítulo 93 Tormenta de pasiones
1:05:29
Capítulo 93
Berrin resulta herida tras motín en la calle
Thumbnail
54:21
Capítulo 92
Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
Capítulo 98 Tormenta de Pasiones
1:06:05
Capítulo 98
Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete