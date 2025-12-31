1:06:05 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 98: Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete 1:04:56 Capítulo 97 Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin 1:05:01 Capítulo 96 Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene 1:05:07 Capítulo 95 Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 1:06:05 Capítulo 98 Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete

Capítulo 98 Tormenta de Pasiones: Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete Aylin está muy afectada por la muerte de Murat, razón por la que, sin pensarlo, roba la camioneta de su hermano y huye de casa. Después, Soner la encuentra, pero ella parece estar traumada.