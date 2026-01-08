1:04:33 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 103: Kenan mueve sus fichas y Cemile vende su porcentaje de la empresa 1:05:19 Capítulo 102 Hakan le propone a Berrin olvidar todo y empezar de cero 1:04:23 Capítulo 101 Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital 1:04:18 Capítulo 100 Aylin huye del doctor decidida a acabar con la vida de Soner 1:04:33 Capítulo 103 Kenan mueve sus fichas y Cemile vende su porcentaje de la empresa

Capítulo 103 Tormenta de Pasiones: Kenan mueve sus fichas y Cemile vende su porcentaje de la empresa Luego de la trampa que Kenan le puso a Cemile, ella se ve obligada a vender su porcentaje de la empresa, pues debe pagar una millonaria multa. Además, el nuevo dueño del negocio revela un secreto.