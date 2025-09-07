Actualizado: septiembre 07, 2025 07:18 p. m.
Caracol TV The Suso's Show Tola y Maruja revelan cómo han sido amigas por más de 35 años: “Los jueves yo no la puedo ver”
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En medio de la entrevista, Tola afirma que Maruja es mala amiga, por lo cual, Suso queda impactado y le pregunta la razón. A lo que ella le responde lo siguiente: “porque es una muerte de hambre, agayuda, cizañera, mala paga, tráfuga, envidiosa, torcida, asolapada y chismosa”, expresa.
No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.
Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.