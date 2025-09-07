Publicidad

Caracol TV  / The Suso's Show  / Tola y Maruja defienden a Amparo Grisales de las críticas: “Es una amiga y la amamos”

Tola y Maruja defienden a Amparo Grisales de las críticas: “Es una amiga y la amamos”

En medio de la torta para celebrar el aniversario de The Suso’s Show, empiezan a hablar de varios personajes que han dejado huella; lo que llama la atención es lo que dicen que Amparo Grisales.