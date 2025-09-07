Actualizado: septiembre 07, 2025 06:53 p. m.
Caracol TV The Suso's Show Suso sorprende a Tola y Maruja con tremendo detalle por el aniversario: así le agradecieron
Por otra parte, dos hombres del público pasan al frente e imitan a Tola y Maruja. Fue un momento muy cómico, porque improvisaron todos los chistes y los aplaudieron por el buen trabajo que hicieron.
Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.