En la sección ‘Los favoritos’ de The Suso’s Show, César Escola recordó a su madre a través de una imagen de su niñez. El jurado de Yo Me Llamo no pudo contener la emoción y nostalgia, y en medio de una voz entrecortada expresó “la extraño mucho, muchas gracias”.

Escola también habló con Suso acerca de su hijo Martín y las enseñanzas que le ha dejado su faceta como padre.

“Yo era muy cascarrabias, me enojaba mucho, siempre he tenido muy buen humor pero a veces en el trabajo había cosas que me desesperaban, entonces me ha enseñado a ser más paciente”.

